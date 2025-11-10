Фигуранты дела Миндича называли расходы на защиту электростанций "пустой тратой"

Участники разговоров отметили, что на эти цели выделялись сумасшедшие деньги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела Миндича Тенор и Рокет - участники разговоров на пленках по делу о коррупции в сфере энергетики - выражали недовольство тратами на защитные сооружения для Украины и считали такие расходы бессмысленными. Это следует из опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) аудиозаписей.

"Они планируют продолжать строить <...> защитные [сооружения], цифры сумасшедшие. Мы будем еще что то делать или закончим на том, что есть? И больше защитные сооружения мы строить не будем?" - спрашивает Тенор.

"Я бы подождал. Но <...>, если честно, жалко денег, пустая трата", - отвечает Рокет.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что узнал в Теноре с пленок директора по вопросам физической защиты и специальной безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, а в Рокете - помощника министра юстиции Украины Германа Галущенко Игоря Миронюка. Также политик предположил, что Профессор и Карлсон - другие участники разговоров на записях - это сам Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич.

Как уточняло НАБУ, совместная со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операция по раскрытию коррупции в сфере энергетики называется "Мидас", в ее рамках прошло более 70 обысков. НАБУ и САП имеют 1 000 часов аудиозаписей по делу и уже начали публиковать первые фрагменты.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы.