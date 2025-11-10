ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Фигуранты дела Миндича называли расходы на защиту электростанций "пустой тратой"

Участники разговоров отметили, что на эти цели выделялись сумасшедшие деньги
Редакция сайта ТАСС
12:55

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела Миндича Тенор и Рокет - участники разговоров на пленках по делу о коррупции в сфере энергетики - выражали недовольство тратами на защитные сооружения для Украины и считали такие расходы бессмысленными. Это следует из опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) аудиозаписей.

"Они планируют продолжать строить <...> защитные [сооружения], цифры сумасшедшие. Мы будем еще что то делать или закончим на том, что есть? И больше защитные сооружения мы строить не будем?" - спрашивает Тенор.

"Я бы подождал. Но <...>, если честно, жалко денег, пустая трата", - отвечает Рокет.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что узнал в Теноре с пленок директора по вопросам физической защиты и специальной безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, а в Рокете - помощника министра юстиции Украины Германа Галущенко Игоря Миронюка. Также политик предположил, что Профессор и Карлсон - другие участники разговоров на записях - это сам Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич.

Как уточняло НАБУ, совместная со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операция по раскрытию коррупции в сфере энергетики называется "Мидас", в ее рамках прошло более 70 обысков. НАБУ и САП имеют 1 000 часов аудиозаписей по делу и уже начали публиковать первые фрагменты.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. 

Украина