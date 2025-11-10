ЕИПП разработал туристические маршруты вдоль основных дорог Херсонщины

Вдоль трасс предлагается обустроить многофункциональные зоны, кемпинги и комфортные остановки

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) разработал туристические маршруты для Херсонской области, которые будут проходить вдоль основных дорог по всему региону, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ранее глава региона сообщил, что в Геническом и Каланчакском округах планируется построить новые зоны отдыха и туризма в соответствии с проектом ЕИПП.

"Единый институт пространственного планирования разработал новые туристические маршруты вдоль основных дорог региона. Они будут расположены по всей области: от Геническа до Новой Каховки, с заездами в Скадовск, Железный Порт, Чаплинку, Каланчак и другие населенные пункты", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что вдоль трасс предлагается обустроить многофункциональные зоны, кемпинги и комфортные остановки, а также привести в порядок сами дороги.

Заниматься разработкой программ комплексного развития территорий в Донбассе и Новороссии в сферах ЖКХ и социальной инфраструктуры ЕИПП был уполномочен в ноябре 2024 года - соответствующий указ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.