Пострадавших в аварии в Самаре спортсменов выписали из больницы

По факту ДТП расследуется уголовное дело

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Участники детской спортивной команды из Оренбургской области, которые 25 октября попали в ДТП в Самаре, куда приехали на соревнования, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Всех выписали", - сказали в ведомстве.

Автобус, перевозивший детскую спортивную команду из Оренбургской области, столкнулся с легковым автомобилем вечером 25 октября в Самаре, когда команда возвращалась с соревнований. Пострадали четверо детей и трое взрослых. У четырех девочек 14-15 лет было состояние средней тяжести. Двоих спортсменок врачи выписали и направили на амбулаторное наблюдение на следующий день. Еще две девушки оставались в стационаре.

По факту ДТП расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.