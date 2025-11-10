В Заполярье назвали фейком информацию о закупке рыбы для малоимущих

Она распространяется в соцсетях

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Информация о выделении из регионального бюджета денег на закупку рыбы и морепродуктов для пенсионеров малообеспеченных жителей Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях распространяется поддельное постановление якобы о выделении средств из областного бюджета на закупку рыбы и морепродуктов для пенсионеров и малообеспеченных граждан. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.