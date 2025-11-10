Регионы приступили к формированию подразделений для защиты важных объектов

В Нижегородской области в середине октября сформировали первую группу добровольцев для службы в мобилизационном резерве "Барс-НН"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские регионы начали набирать добровольцев в подразделения, которые будут защищать критически важные гражданские объекты, сообщили ТАСС власти регионов и муниципалитетов.

Так, в середине октября в Нижегородской области сформировали первую группу добровольцев для службы в мобилизационном резерве "Барс-НН". Резервисты будут защищать критически важные объекты на территории региона. Предварительно все добровольцы проходят обучение на полигоне под руководством инструкторов. В частности, они изучают огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы, управления и связи.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, добровольцы могут совмещать свою текущую гражданскую работу с военной подготовкой и сборами. Они обеспечиваются денежным содержанием, на время военных сборов за ними сохраняется рабочее место и зарплата. "Служба в составе резерва "Барс-НН" не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории региона", - пояснили в пресс-службе. 1 ноября первая группа мобилизационного резерва "Барс-НН" заступила на боевое дежурство по охране и обороне важных объектов энергетики и инфраструктуры. В число добровольцев вступил, в частности, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Набор добровольцев стартовал и в Тамбовской области. Резервистов в настоящий момент активно набирают в городе Котовске. "В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и благополучия граждан, производим отбор наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Котовска. Срок участия резервистов в мероприятиях в качестве мобильных групп составляет 60 суток, 15 из которых подготовка к выполнению задач.

Требования к резервистам

Резервистов набирают также в районах Ярославской области для защиты нефтеперерабатывающего завода в Ярославле от атак беспилотников. Об этом сообщается в группах администраций Даниловского и Любимского муниципальных округов в соцсети "ВКонтакте". "В связи с возросшей угрозой поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов регионов РФ из-за все более частых ударов дальнобойных беспилотников Украины, Министерством Обороны РФ открыт набор подготовленных и патриотически настроенных граждан в мобильные огневые группы для защиты и охраны нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Непосредственно в задачу будет входить охрана топлива, завода от атак БПЛА", - говорится в сообщении.

Резервистом может стать мужчина до 52 лет, без судимости и с хорошим состоянием здоровья. Для заключения контракта жителей просят обращаться в военный комиссариат по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области. Подготовительная работа по созданию подразделения для защиты критически важных объектов ведется в Орловской и Самарской областях, сообщили ТАСС в пресс-службе региональных правительств.

При этом в Белгородской области пока не планируется формирование дополнительных подразделений по охране стратегических объектов и инфраструктуры. Эту работу в настоящее время выполняют бойцы отряда "Барс-Белгород", сообщили в областном правительстве. В Калининградской области создано подразделение добровольцев "БАРС 39", которое будет привлекаться к защите критически важных объектов области.

Федеральное законодательство

4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.

Нововведения предусматривают, что на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Участники специальных сборов получают все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов.