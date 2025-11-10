ТАСС: прощание с Эриком Булатовым пройдет 14 ноября в Париже

Дата похорон пока неизвестна, рассказал источник

Эрик Булатов © Михаил Фомичев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прощание с советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым пройдет в Париже 14 ноября, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению мастера.

Булатов умер на 93-м году жизни. Причиной смерти художника стал эмфизема легких.

"Прощание с Эриком пройдет в пятницу, 14 ноября, в Свято-Троицком кафедральном соборе. Дата похорон пока неизвестна, но будет кремация, прах привезут в Москву", - сказал собеседник агентства.