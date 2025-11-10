В Мариуполе в 2025 году отметили кратный рост числа туристов

Показатель составил 5 462 человека

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Число туристов, остановившихся в коллективных средствах размещения Мариуполя в ДНР в минувший курортный сезон, в 3,6 раза превысило показатели 2024 года, следует из прогноза развития муниципалитета на три года, с которым ознакомился ТАСС.

"За курортный период 2025 года количество туристов, остановившихся в коллективных средствах размещения, составляет 5 462 человека, за аналогичный период 2024 года - 1 500 человек, увеличение составило 273%, что свидетельствует о повышенном интересе к городскому округу как к туристическому направлению", - сказано в документе.

Отмечается, что сейчас в приморском городе 13 коллективных средств размещения, которые вмещают 670 человек одновременно.

Ранее вице-премьер ДНР Кирилл Макаров сообщил ТАСС, что первые реконструированные инвесторами гостиницы Мариуполя сдадут в 2026 году.