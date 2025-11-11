История бойца ВС РФ, убедившего в плену сдаться солдат ВСУ, войдет в сериал

Она повествует о молодом человеке, который из тюрьмы отправился на передовую и героически проявил себя

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. История российского военного, который, будучи в плену, уговорил сдаться пятерых солдат ВСУ, станет частью сериала про СВО. Об этом ТАСС рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

"Первая история - про парня с девушкой, которые были сибирскими Бонни и Клайд: они ограбили несколько банков, а парень потом оказался в тюрьме и пошел воевать на передовую штурмовиком. И он реально героически себя проявил. Оказавшись в плену у пяти украинцев, он в итоге во время обстрела сумел их переговорить, и в итоге они ему сдались в плен", - сказал он.

Он добавил, что очень важно показывать и рассказывать истории про людей, которые обществом ранее воспринимались как зло, но трансформировались благодаря поступкам и подвигам. "То есть для них война - это тоже шанс проявить себя совершенно иначе, проявить себя героически", - отметил военкор.

Как сообщили в мае ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ"), при поддержке которого реализуется проект, Первый канал и фонд "Амадеус" снимут многосерийный фильм о событиях на Донбассе "10 историй о любви и смерти", в основу которого легли воспоминания военкора Пегова. Съемки проходили в ДНР, ЛНР, Москве и Абхазии. Военкор сообщал, что, в частности, во время сцены, которую снимали в Донецком аэропорту, съемочная группа попала под обстрел ВСУ.