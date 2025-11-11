ТАСС: при допросах по делу пропавшей семьи Усольцевых используют полиграф

Устройство стараются применять с каждым свидетелем

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Полиграф используется при допросах свидетелей в рамках уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых, которая пропала в горной тайге в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Полиграф используется при допросах", - сообщил собеседник агентства, не уточнив количество раз его применения. При этом он уточнил, что устройство стараются применять "по каждому [свидетелю], кому известна хоть какая-то малейшая информация".

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела проведено две генетические экспертизы.