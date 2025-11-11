Летчик Грибов: штурман не смог бы посадить МиГ-31 на аэродром в случае угона

"Выполнение посадки из задней кабины (летчиком-штурманом) руководством по летной эксплуатации не предусмотрено. Посадка невозможна, она приведет к катастрофе", - сказал он на видео ФСБ.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Штурман не посадил бы угнанный МиГ-31 на землю, заявил заслуженный военный летчик Андрей Грибов.

Как сообщала ФСБ России, украинская и британская разведки планировали осенью 2024 года угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они попытались завербовать летчика-штурмана, но тот сообщил своему руководству и под контролем контрразведки вступил с противником в оперативную игру.

"Самолет двухместный: командир экипажа, летчик, находится в первой кабине, второй из состава экипажа - это штурман. В случае потери летчиком сознания, штурман, имея органы управления, может вывести самолет в зону катапультирования", - добавил Грибов.