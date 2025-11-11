Пиотровский: грабители Лувра охотились за камнями, а не за музейными ценностями

По мнению гендиректора Эрмитажа, такое "может произойти в любом месте, в любом музее", и наличие камер в этих случаях не спасает

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совершившие ограбление Лувра злоумышленники пошли на преступление, чтобы завладеть хорошими камнями, не придавая значения музейной ценности экспонатов. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский.

"Ограбление Лувра было не музейным ограблением, а кражей драгоценностей. Это принципиально разные вещи", - сказал он. Пиотровский пояснил, что злоумышленники "воровали в основном вещи, где хорошие камни", не придавая особого значения их музейной ценности.

Пиотровский отметил, что безопасность музейных экспонатов зависит в том числе от работы с посетителями. "Почему бандиты спокойно могли разбить эти витрины? Потому что указания для смотрителей Лувра были в том, чтобы в случае ЧП оберегать и выводить посетителей, а потом уже думать о другом", - сказал он.

При этом Пиотровский отметил, что работа музеев всегда несет в себе риски. "Музеи занимаются безопасностью, и будут ей заниматься, но музей - это всегда очень большой риск. Если мы пускаем людей, мы рискуем, потому что среди них могут быть злоумышленники", - считает он.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко.