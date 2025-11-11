В тюрьме Италии удовлетворили требования обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Украинец Сергей Кузнецов утверждал, что с ним плохо обращаются, в частности что ему не предоставляют возможности придерживаться вегетарианской диеты и не пропускают передачи с едой для него

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Тюремные власти Италии удовлетворили требования подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца, содержащегося в пенитенциарном учреждении строгого режима на территории республики, где он был задержан в августе. Как сообщил адвокат Никола Канестрини, его подзащитный Сергей Кузнецов прекратил голодовку, начатую 31 октября.

"Украинский военный Сергей Кузнецов, задержанный по европейскому мандату, выданному Германией, прервал голодовку, начатую 31 октября в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав. Решение о прекращении голодовки было принято только после того, как итальянские власти заверили в полном уважении его прав, особенно в отношении режима его питания", - сообщил журналистам юрист.

Ранее в письме, распространенном его адвокатом, Кузнецов жаловался, что его содержат под стражей в исправительном учреждении строгого режима наряду с предполагаемыми сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Украинец также утверждал, что с ним плохо обращаются, в частности что ему не предоставляют возможности придерживаться вегетарианской диеты и не пропускают передачи с едой для него.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции. Поскольку вменяемые Кузнецову в вину преступления по итальянским законам подпадают под статью "терроризм", его содержат в тюрьме строгого режима.

Как сообщил адвокат, 19 ноября должно быть обнародовано решение Кассационного суда, уже второго по счету, о правомочности решения первичной инстанции о выдаче украинца Германии, где ему грозят за вменяемые преступления 15 лет заключения. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.