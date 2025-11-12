ОНФ: большинство обращений на прямой линии с Путиным затронет соцсферу и СВО

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Большинство обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным будет уделено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО. Такое мнение ТАСС высказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Читайте также

Что известно о подготовке прямой линии с Путиным в 2025 году

С 2019 года перед "Прямой линией с Владимиром Путиным" в Народном фронте открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил в беседе с ТАСС Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

"Можно с уверенностью сказать, что из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем - вопросы, касающиеся проведения специальной военной операции. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки. "Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета", - подчеркнул руководитель исполкома ОНФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что большая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря, а вопросы к ней начнут собирать за две недели до мероприятия, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллект.