Главная версия пропажи Усольцевых не изменилась после обнаружения денег в машине

По словам родственников, глава семьи нередко оставлял деньги вавтомобиле

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Основная версия пропажи семьи Усольцевых в горной тайге под Красноярском не изменилась после обнаружения денег в их автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Ранее в правоохранительных органах сказали ТАСС, что в тайнике в автомобиле нашли 600 тыс. рублей. По информации представителя ГСУ, деньги были обнаружены не в тайнике, а в бардачке автомобиля и речь идет о 300 тыс. рублей.

"Со слов родственников, Усольцев часто оставлял деньги в машине. Так что на версии этот момент никак не влияет", - сказал представитель ведомства.

Известно, что в машине, которую семья оставила на месте, откуда ушла в поход, найдены пакеты, женская сумочка, детское кресло. Туристического снаряжения там не было.

О пропаже семьи Усольцевых

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов. Правоохранительные органы выдвигали несколько вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Предполагалось, что мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели туристы. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи, сигнал зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин.

На место выезжали опытные криминалисты. Расследование поставлено на контроль прокуратуры. По делу допрошено около 60 человек.