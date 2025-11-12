Омбудсмен Подмосковья призвала напомнить детям о запрете брать неизвестные вещи

Под игрушки могут быть замаскированы взрывные устройства, отметила Ксения Мишонова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила родителей напомнить детям, что нельзя трогать неизвестные предметы. Под игрушки могут быть замаскированы взрывные устройства.

"Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда!" - написала она в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в период проведения СВО возможны любые провокации. "Жесткое правило безопасности - ничего не трогать и не поднимать с земли - сейчас действует в наших приграничных районах. Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов", - добавила она.