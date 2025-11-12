ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка

Редакция сайта ТАСС
06:41
обновлено 07:16
© Официальный сайт Следственного комитета РФ

Ребенок в Красногорске пострадал от взрыва устройства, замаскированного под подарочную упаковку с денежной купюрой.

У него частично ампутированы пальцы на руке, возбуждено уголовное дело.

ТАСС собрал основное о ЧП.

О происшествии

  • Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство.
  • Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.
  • В результате детонации ребенок получил телесные повреждения.
  • Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.

Пострадавший

  • Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ им. Рошаля, сообщил Минздрав Московской области.
  • Врачи частично ампутировали ему пальцы, сообщила детский омбудсмен.
  • По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии.
  • После взрыва мальчик вел себя мужественно, несмотря на тяжелую травму, рассказал ТАСС тренер по дзюдо Владимир Шарупич.
СК России/ ТАСС
© СК России/ ТАСС

Следствие

  • Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
  • С участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы.
  • Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
  • Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красногорск сотрудников центрального аппарата СК для выяснения обстоятельств взрыва, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
 
Россия