Статья

Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка

Редакция сайта ТАСС

Ребенок в Красногорске пострадал от взрыва устройства, замаскированного под подарочную упаковку с денежной купюрой.

У него частично ампутированы пальцы на руке, возбуждено уголовное дело.

ТАСС собрал основное о ЧП.

О происшествии

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство.

Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.

В результате детонации ребенок получил телесные повреждения.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.

Пострадавший

Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ им. Рошаля, сообщил Минздрав Московской области.

Врачи частично ампутировали ему пальцы, сообщила детский омбудсмен.

По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии.

После взрыва мальчик вел себя мужественно, несмотря на тяжелую травму, рассказал ТАСС тренер по дзюдо Владимир Шарупич.

© СК России/ ТАСС

Следствие