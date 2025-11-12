Статья
Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка
06:41
обновлено 07:16
Ребенок в Красногорске пострадал от взрыва устройства, замаскированного под подарочную упаковку с денежной купюрой.
У него частично ампутированы пальцы на руке, возбуждено уголовное дело.
ТАСС собрал основное о ЧП.
О происшествии
- Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство.
- Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.
- В результате детонации ребенок получил телесные повреждения.
- Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.
Пострадавший
- Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ им. Рошаля, сообщил Минздрав Московской области.
- Врачи частично ампутировали ему пальцы, сообщила детский омбудсмен.
- По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии.
- После взрыва мальчик вел себя мужественно, несмотря на тяжелую травму, рассказал ТАСС тренер по дзюдо Владимир Шарупич.
Следствие
- Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
- С участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красногорск сотрудников центрального аппарата СК для выяснения обстоятельств взрыва, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.