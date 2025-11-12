СК завел дело после взрыва в Красногорске, при котором пострадал мальчик

Неопознанное устройство было замаскировано под упаковку с купюрой

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 11 ноября 10‑летний мальчик, проходя мимо дома, заметил на земле предмет, замаскированный под упаковку с купюрой в 10 рублей. Когда ребенок поднял находку, устройство сработало и произошел взрыв, из-за чего мальчик получил травмы.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. С участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы, добавили в СК. В Следственном комитете уточнили, что также продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что мальчик, возвращаясь домой после тренировки, заметил лежащие недалеко от детской площадки деньги. В момент, когда он наклонился, чтобы поднять купюры, раздался взрыв, в результате которого тот получил серьезные повреждения.