В Красногорске из-за взрыва при подъеме купюры пострадал мальчик

О происшествии рассказал тренер местного спортклуба, который стал очевидцем происшествия

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подросток получил серьезную травму кисти в результате взрыва в Подмосковном Красногорске после того, как попытался поднять с земли деньги. Об этом "Известиям" сообщил тренер местного спортклуба Владимир Шарупич.

Он сообщил изданию, что выйдя с тренировки увидел на земле ребенка, с которым работали сотрудники скорой помощи. По словам Владимира Шарупича, люди говорили, что мальчик шел и увидел деньги, которые лежали на земле. Ребенок решил их поднять, после этого произошел взрыв.

Ранее в СМИ сообщалось, что мальчик, возвращаясь домой после тренировки, заметил лежащие недалеко от детской площадки деньги. В момент, когда он наклонился, чтобы поднять купюры, раздался взрыв, из-за которого ребенок получил серьезную травму.

В настоящее время причины взрыва не установлены. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.