Тренер назвал мужественным поведение пострадавшего от взрыва в Красногорске ребенка

Владимир Шарупич отметил, что мальчик успокаивал свою мать

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пострадавший от взрыва неустановленного взрывного устройства в Красногорске мальчик вел себя мужественно, несмотря на тяжелую травму. Об этом ТАСС рассказал тренер по дзюдо Владимир Шарупич.

Читайте также

Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на 10-летнего ребенка. По данным следствия, вечером 11 ноября 10 летний мальчик, проходя мимо дома, заметил на земле предмет, замаскированный под упаковку с купюрой в 10 рублей. Когда ребенок поднял находку, устройство сработало и произошел взрыв, из-за чего мальчик получил травмы.

"Вчера в 20:45 мск я вышел из спортивного зала. Рядом с выходом находится детская площадка, на ней скопление людей, стоит карета скорой помощи. Я подошел к этим людям, предложил свою помощь, вдруг кого-то надо донести. Мне сказали, что помощь не требуется, и я ушел, - сказал Шарупич. - Пока я предлагал свои услуги, увидел, что на земле лежит мальчик, правая рука у него в шапке. Со слов людей, я так понял, что у него оторваны пальцы, рукав в крови".

"Ребенок себя очень мужественно вел. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что все нормально, проблем нет. Со слов людей, общавшихся между собой, я увидел, что ребенок шел через детскую площадку и увидел деньги. Какие деньги именно, в каком виде они были, этого никто не сказал. Он наклонился поднять их, и произошел взрыв. Поняв, что моя помощь не требуется, я сел в машину и уехал".