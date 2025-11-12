Найденные в автомобиле Усольцевых деньги передали дочери главы семьи

При необходимости она должна будет их вернуть

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Найденные 300 тыс. рублей в автомобиле пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых переданы на хранение дочери главы семьи от первого брака. При необходимости она должна будет их вернуть, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

11 ноября в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в тайнике в автомобиле было найдено 600 тыс. рублей. По информации же представителя ГСУ, деньги были обнаружены не в тайнике, а в бардачке автомобиля и речь идет о 300 тыс. рублей.

"Деньги отдали дочери Усольцева от первого брака <…> По уголовным делам денежные средства передаются родственникам на хранение", - сообщили в ведомстве, добавив, что при необходимости она должна будет вернуть эти деньги. По словам собеседника агентства, речь идет о 300 тыс. рублей.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов. Правоохранительные органы выдвигали несколько вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Предполагалось, что мужчина сделал укрытие и они ожидали спасателей. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели туристы. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи, сигнал зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин. На место выезжали опытные криминалисты. Расследование поставлено на контроль прокуратуры. По делу допрошены около 60 человек.