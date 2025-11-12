Путин отметил активное развитие гуманитарных связей России и Казахстана

Российский лидер привел в пример обмен делегациями

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные связи России и Казахстана развиваются активно, в том числе на базе бытовых отношений между людьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Гуманитарные связи у нас развиваются активно. Все это происходит на базе межличностных отношений, на базе бытовых отношений между людьми. Здесь и обмен делегациями, и обмен коллективами", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сегодня у них с Токаевым запланировано посещение Большого театра, где они посмотрят и послушают деятелей искусств Казахстана. "Все развивается еще со времен Советского Союза, когда мы были в составе единого государства. Очень много связей на бытовом уровне, смешанных браков, семей смешанных. Это нас не может не радовать", - указал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Астана будут использовать все, что им досталось из прошлого в положительном плане и "смотреть, идти вперед". В завершение своей речи Путин отметил, что РФ очень рада визиту Токаева, и выразил уверенность, что он пройдет на самом высоком уровне.