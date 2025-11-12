В Росмолодежи призвали напомнить детям о безопасности после ЧП в Красногорске

Специалисты напоминают и о том, что принимать вещи от незнакомых людей также небезопасно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Росмолодежи Григорий Гуров после взрыва в Подмосковье, где пострадал ребенок, призвал напомнить детям правила безопасности.

"Важно говорить с детьми. Объяснять простые правила безопасности. И самим помнить о них", - написал Гуров в своем канале в Max.

Он поделился памяткой, как действовать при обнаружении подозрительных предметов, разработанной образовательным центром организации в Ленинградской области "Безопасность и профилактика".

Правила запрещают поднимать с земли незнакомые предметы - даже если это деньги, игрушка, телефон или упаковка, прикасаться к проводам, сверткам, коробкам и другим неизвестным предметам.

"Если заметили какой-то подозрительный предмет, не приближайтесь. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите взрослым или в полицию", - говорится в памятке.

Кроме того, отмечается, что рядом с такими находками опасно пользоваться мобильным телефоном. Напоминают специалисты и о том, что принимать вещи от незнакомых людей также небезопасно.