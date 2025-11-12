Мишустин уточнил, какие интеграции Max сделаны с "Госуслугами"

Их планируется запустить к декабрю

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поинтересовался, какие к настоящему моменту сделаны в Max интеграции с "Госуслугами".

"Насколько на сегодняшний день продвигаются разработки в мессенджере Max систем доставки госуслуг, которые есть?" - обратился премьер к замглавы Минцифры РФ Сергею Цветкову в ходе обхода выставки форума "Цифровые решения". "Насколько я в курсе, договорились о том, что система "Госуслуг" останется, как она сейчас есть, но все возможности доставки сервисов и передачи запросов от людей пойдут через национальный мессенджер", - добавил Мишустин.

По словам Цветкова, первые интеграции уже сделаны, их планируется запустить к декабрю. "Какие конкретно интеграции сделаны?" - уточнил глава кабмина. Замминистра ответил, что сделаны электронная подпись, домовые чаты и возможность подтверждения возраста.