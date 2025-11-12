В Казани начали тестировать роботов-доставщиков

Сроки запуска сервиса пока неизвестны

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" проводит тестовую работу для запуска роботов-доставщиков в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

"На данный момент идет тестовая работа роверов, которые сканируют улицы, чтобы в дальнейшем создавать маршруты доставки по Казани. После того, как команда "Яндекса" создаст маршрут, роверы начнут полноценную работу", - сообщили в пресс-службе.

В компании ТАСС подтвердили, что "Яндекс" действительно тестирует рободоставку в Казани и сейчас ведет построение детальных карт города. Сроки запуска сервиса пока неизвестны.

В октябре сообщалось, что "Яндекс" планирует значительно увеличить флот своих автономных роботов-доставщиков, через год компания будет производить по 1,3 тыс. роботов в месяц, а к концу 2027 года выпустит в общей сложности 20 тыс. роботов нового поколения.

Роботы-доставщики "Яндекса" впервые вышли на улицы Москвы в 2019 году. Их можно встретить в ряде районов столицы, в Мурино - пригороде Санкт-Петербурга и в Иннополисе под Казанью. В 2025 году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для "Яндекса" и его партнеров.