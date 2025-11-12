Путин дал государственный обед в честь Токаева в Грановитой палате

Протокол застолья предполагает поднятие бокалов в честь гостя и произнесение заранее заготовленных тостов, которые призваны отразить высокий статус отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал в честь своего гостя - прибывшего в Москву лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева - государственный обед. Трапеза проходит в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца, одном из старейших сооружений резиденции главы государства.

Читайте также

Поставки газа, кадры и статус русского языка в Казахстане. Путин о переговорах с Токаевым

Токаев посещает Россию с государственным визитом - высшим по дипломатическому статусу и возможным всего один раз за время пребывания в должности. Это предполагает максимальные протокольные почести, среди которых и государственный обед - самый торжественный из дипломатических приемов.

По сложившейся еще с советских времен традиции такие обеды проходят именно в Грановитой палате, самом сердце Кремля. Протокол застолья предполагает поднятие бокалов в честь гостя и произнесение заранее заготовленных тостов, которые призваны отразить высокий статус отношений двух стран.

Государственный визит, согласно протоколу, предполагает также обширную культурную программу. Сегодня президенты посетят Большой театр, где по случаю Дней культуры Казахстана в России состоится гала-концерт казахстанских мастеров искусств.