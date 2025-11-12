Кравцов призвал школьников и их родителей быть бдительнее с бесхозными вещами

Правила безопасности в подобных ситуациях объясняют детям не только на уроках ОБЖ, но и в целом в рамках воспитательной работы в школах, подчеркнул министр просвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал детей и их родителей быть бдительнее и осторожнее в связи с трагической ситуацией в Красногорске, где от брошенного на улице замаскированного взрывного устройства серьезно пострадал школьник.

По словам министра, правила безопасности в подобных ситуациях объясняют детям не только на уроках ОБЖ, но и в целом в рамках воспитательной работы в школах, а также на "Разговорах о важном".

"И я еще раз обращаюсь ко всем школьникам и, самое главное, родителям - тоже здесь важно, чтобы родители об этом говорили, что если какой-то предмет вызывает вопросы и опасения, лучше лишний раз его не трогать, а позвонить в соответствующие органы", - напомнил Кравцов в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

"Это трагический случай, - подчеркнул он, - там сейчас правоохранительные органы разбираются, насколько мне известно. У нас в курсе "Основы безопасности и защиты Родины", соответственно, говорится в том числе о том, что предметы непонятные лучше не трогать. Лучше позвонить лишний раз в правоохранительные органы, чтобы специалисты приехали и разобрались".

Пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой, в результате взрыва он лишился четырех пальцев правой руки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ. Там добавили, что в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.