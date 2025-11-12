Пострадавших в Горловке пожарных доставили в больницу

В МЧС ДНР отметили, что беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал технику министерства

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Четверо пожарных, пострадавших в Горловке при атаке беспилотника ВСУ, доставлены в больницу, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по ДНР.

"Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщили в управлении.

В МЧС ДНР добавили, что беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал технику МЧС России, в которой ехали пожарные. "Пожарная автоцистерна получила значительные осколочные повреждения: пробита крыша над отсеком для личного состава", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что четверо пожарных пострадали при атаке дрона в Горловке. Огнеборцы ехали дна ликвидацию загорания на полигоне твердых бытовых отходов. Следуя к месту вызова, спасатели заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль.