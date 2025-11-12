Пострадавшие при столкновении поездов у Братиславы получат крупные компенсации

Министр транспорта Словакии Йозеф Раж сообщил, что их размер составит от €3 тыс. до €20 тыс.

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Словакии выплатят крупные компенсации пострадавшим в результате столкновения поездов под Братиславой. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на министра транспорта республики Йозефа Ража.

"Суммы компенсаций определены следующим образом: для тех, кто получил легкие травмы - €3 тыс., травмы средней степени тяжести - €10 тыс., а для граждан с тяжелыми травмами - €20 тыс.", - процитировала радиостанция министра.

Столкновение двух пассажирских поездов, в которых ехали около 800 пассажиров, произошло 9 ноября на участке железной дороги между словацкой столицей и городом Пезинок (Западная Словакия). Травмы получили 150 человек, из них пятеро - тяжелые травмы.