Путин и Токаев разместились в Царской ложе Большого театра

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев.

По пути в Царскую ложу Путин общался с Балаевой.