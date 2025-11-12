ТАСС: Миндич крал иностранную помощь, а закупки для ВСУ вел на средства украинцев

В российских силовых структурах пояснили, что фирма Stadium Family Тимура Миндича является дочерней организацией "Квартала 95"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Тимур Миндич, обвиняемый по делу о коррупции в высших эшелонах власти на Украине, "клал в карман" средства иностранных спонсоров, а закупки для нужд ВСУ осуществлял на средства граждан страны при соучастии Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Владелец Stadium Family Миндич наворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки для ВСУ осуществляет за счет сборов с населения через подконтрольную контору. И в этой схеме фигурантом снова выступает ГУР МОУ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что фирма Stadium Family является дочерней организацией "Квартала 95". Совместно с медийным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен" они проводили сборы на нужды ВСУ.

Ранее стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.