Польша хочет перестать принимать мигрантов по механизму солидарности

Варшава подала заявку в Еврокомиссию на освобождение от этих обязательств

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Польша подала заявку в Еврокомиссию (ЕК) на освобождение от обязательств по приему мигрантов в рамках механизма солидарности, который предусмотрен миграционным пактом ЕС.

"Польша еще сегодня (12 ноября - прим. ТАСС) подаст в Еврокомиссию заявку на полное освобождение от обязательств по механизму солидарности в рамках миграционного пакта", - говорится в сообщении польского МВД.

11 ноября ЕК констатировала, что Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия сталкиваются с усиленным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.