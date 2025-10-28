Статья

Границы без замков: почему Европа не решает миграционный вопрос

Миграционный вопрос продолжает накалять атмосферу в европейском обществе. В различных городах региона регулярно проходят протесты, связанные с проблемой защиты границ. Позиции по этому вопросу разделяются, а власти опасаются принимать непопулярные решения. О мигрантах в Европе и народном недовольстве — в материале ТАСС

© AP Photo/ Peter Dejong

Общество против Мерца

Очередная волна возмущений из-за миграционных вопросов прокатилась по Германии, и запустил ее сам канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который в середине октября заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Он отметил, что эта проблема по-прежнему существует в немецких городах, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

Сам Добриндт подтвердил, что нелегальные мигранты меняют облик немецких городов, далеко не все из них интегрируются в общество и вносят "вклад в трудовое сообщество". По его словам, это привело к перегрузке в городах, общинах, на рынке жилья, в детских садах, школах и в системе здравоохранения.

При этом он назвал ошибкой отождествление нелегальной и легальной миграции. "Тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной миграции. Если люди, которые не имеют права оставаться в стране, перегружают наши социальные системы, то остается меньше возможностей интегрировать тех, кто хочет здесь чего-то добиться", — объяснил Добриндт.

В защиту позиции представителей немецкой власти говорит и статистика. В апреле сообщалось, что количество преступлений с применением насилия в Германии в 2024 году выросло на 1,5% по сравнению с предшествовавшим годом и достигло самого высокого с 2007 года уровня. Речь идет, в частности, об изнасилованиях, грабежах, нанесении опасных телесных повреждений и убийствах. Причем количество преступлений с применением насилия, совершенных иностранцами, выросло на 7,5%. В прошлом году почти половину из общего числа подозреваемых (свыше 913 тыс. из более 2 млн) составляли иностранцы.

К тому же более половины женщин в ФРГ признаются, что не чувствуют себя в безопасности в общественных местах.

Но, несмотря на такие аргументы, подкрепляющие позицию Мерца относительно миграционного вопроса, его слова вызвали в немецком обществе серьезные волнения. Некоторые политики и общественность осудили его слова, посчитав их "расистскими и дискриминационными". Более того, в ряде немецких городов прошли акции протеста. Только в Гамбурге демонстрация, прошедшая 25 октября, собрала, по данным полиции, около 2,6 тыс. человек.

Протесты за детей

До этого миграционные проблемы стали причиной протестов в Ирландии. На прошлой неделе в ходе них пострадали 3 сотрудника полиции, 24 человека были задержаны. Демонстрации проходили в Дублине рядом с гостиницей, где размещаются мигранты, которые просят об убежище в стране. Как сообщили правоохранительные органы, в беспорядках участвовала преимущественно молодежь.

Как сообщали СМИ, из толпы в примерно 2 тыс. человек в стражей порядка бросали петарды, бутылки, камни и различные предметы.

Протесты вспыхнули на фоне новости о том, что мужчина, который, по данным местной прессы, прибыл в Ирландию из Африки шесть лет назад в поисках убежища, совершил преступление сексуального характера в отношении 10-летней девочки вблизи той самой гостиницы. Он был задержан.

Похожая ситуация сложилась в ноябре 2023 года, когда в центре Дублина вспыхнули беспорядки после того, как мужчина зарезал троих детей возле начальной школы. Как сообщали СМИ, он родился в другой стране, но последние 20 лет жил в Ирландии и обладает гражданством республики.

После случившегося в центре Дублина начали собираться сотни ультраправых протестующих, скандировавших антииммигрантские лозунги, в том числе "Закройте границы!". В дело пришлось вмешаться полиции.

Выпустили преступника на свободу

Сегодня в Великобритании внимание СМИ и общественности приковано к ситуации вокруг дела нелегального мигранта из Эфиопии Хадуш Кебату, приговоренного в сентябре к одному году тюремного заключения за домогательства к 14-летней девочке и женщине. 24 октября его должны были передать сотрудникам МВД для отправки в депортационный центр, но вместо этого Кебату просто выпустили.

Как оказалось позже, сотрудники тюрьмы ошибочно отнесли его к заключенным, которые подлежали освобождению, и даже предоставили ему 76 фунтов стерлингов (чуть более $100) на расходы. Нелегала задержали в Лондоне 26 октября.

"Хадуш Кебату был задержан и будет депортирован. Сотрудники полиции среагировали быстро и должным образом, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так. Мы обязаны гарантировать, что это более не повторится", — сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, правительству которого этот инцидент нанес большой репутационный ущерб.

После того как вина Кебату была доказана, по стране прокатилась волна протестов, участники которых призывали отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Обычно на период рассмотрения прошений об убежище их стараются размещать в специальных центрах, но их недостаточно.

По состоянию на март 2025 года, согласно официальным данным МВД Великобритании, в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. СМИ подсчитали, что содержание просителей убежища обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов (около $5,4 млрд) в год. Правительство королевства планирует отказаться от практики размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.

Проблемы, связанные с мигрантами, поднимаются в британском обществе довольно часто. В июле прошлого года по стране прошли акции протеста, которые начались после того, как в городе Саутпорт 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса, в результате чего три девочки погибли, восемь детей были ранены. Серьезные увечья также получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия. Как сообщала газета The Times, задержанный — этнический руандиец, семья которого бежала в Великобританию от геноцида на родине.

На фоне беспорядков, в которые переросли протестные акции, Стармер пообещал их участникам, что они пожалеют о своих действиях. "Оправдания таким действиям нет. Я хочу, чтобы вы знали, что эта агрессивная толпа не представляет эту страну и предстанет перед правосудием", — говорил он.

Премьер пообещал новые задержания, обвинения, судебные процессы и уголовные сроки, а ситуацию, когда "крайне правые бандиты" заставляют бояться за свою жизнь людей с другим цветом кожи, он назвал совершенно недопустимой.

Франция идет к гражданской войне?

Непростая ситуация складывается и во Франции, где, по сообщению министра внутренних дел республики Лорана Нуньеса, могут находиться минимум 700 тыс. нелегалов.

При этом Франция, по его словам, активно борется "с нелегальной миграцией". "Это важные и сложные вопросы, которые также затрагивают наших европейских партнеров и обсуждаются на европейском уровне", — объяснил он.

В ноябре прошлого года газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на службу государственной медицинской помощи сообщила, что число нелегальных мигрантов в стране выросло на 73% с 2012 по 2022 год. В издании обратили внимание, что увеличение количества нелегалов превышает рост числа законно проживающих в стране иностранцев — за 10 лет он составил 34%. В газете предупредили, что такая "тревожная динамика" может стать предметом дискуссий во Франции.

Читайте также

"Монах-солдат" против или за Макрона? Новый премьер Франции поставил министрам условие

Как полагает бывший директор Главного управления внешней безопасности страны Пьер Брошан, неконтролируемая миграция и беззубая политика нынешних властей Франции в отношении диаспор ведут страну к катастрофе. Он заявил в интервью Le Figaro, что новая реальность складывалась во Франции еще с 1980-х годов, когда в городах время от времени начали вспыхивать беспрецедентные этнические беспорядки на фоне роста преступности, исламизации и социального расслоения.

По его словам, уже тогда люди призывали власти остановить иммиграцию, но не были услышаны, поэтому сегодня во Франции звучат тревожные прогнозы о возможности гражданской войны.

Чувствительный вопрос

Впрочем, несмотря на очевидные проблемы, связанные с миграционной ситуацией, принимать радикальные решения европейские власти не спешат.

"Миграционный вопрос чувствителен для европейских политических лиц, поскольку означает, как правило, принятие непопулярных решений во внутренней политике, связанных, например, с организацией кампаний по депортации нелегальных мигрантов или по ужесточению миграционного законодательства", — объяснил ТАСС научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

С учетом устоявшейся традиции открытой миграционной политики любые меры по ее ужесточению окажутся репутационно невыгодными и будут сопровождаться критикой со стороны разных политических сил, прежде всего на левом фланге, отметил эксперт.

При этом миграционный вопрос тесно связан и с рынком труда европейских государств, поскольку большинство из них демонстрируют негативную демографическую динамику. В такой ситуации мигранты — единственный возможный способ воспроизводства населения, особенно в таких крупных европейских государствах, как Германия и Франция. Так, в ФРГ с начала 1970-х годов воспроизводство населения происходит только за счет притока мигрантов, обратил внимание Артем Соколов.

"Но, как показывает, например, сюжет с украинскими беженцами, далеко не всегда привлечение людей из-за рубежа означает насыщение рынка труда, далеко не всегда эти люди встраиваются в трудовые отношения", — отметил эксперт.

Но к комплексным решениям, которых требует миграционная проблема, европейские элиты не готовы — они будут непопулярны. Поэтому любые решения в этой области на данный момент обречены на полумеры, заключил специалист.

Лидия Мисник