DM: нападение на детей с ножом в Дублине мог совершить иммигрант

Полиция не подтверждала эту информацию

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина, совершивший нападение на трех малолетних детей и женщину в центре Дублина, может быть иностранным гражданином. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее полиция информировала, что нападение рядом с начальной католической школой совершил мужчина в возрасте около 50 лет. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили три ребенка и 30-летняя женщина, они были госпитализироавны. Нападавший задержан.

После инцидента в центре Дублина начали собираться сотни ультраправых протестующих, скандирующих антииммигрантские лозунги. Как отметила газета, власти направили к месту событий спецподразделения полиции и армии для подавления беспорядков. Известно, что протестующие подожгли несколько полицейских автомобилей, городские автобусы и трамвай. Также они забросали сотрудников правоохранительных органов пиротехническими изделиями и бутылками. Кроме того, вандалы разгромили магазин спортивной одежды Foot Locker.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь пятилетней девочки, увечья, полученные женщиной, также оцениваются как серьезные. Ранения пятилетнего мальчика и шестилетней девочки носят менее серьезный характер. Мальчик уже был выписан из больницы.

Сам нападавший получил серьезные травмы. По информации телеканала RTE, прохожие, ставшие свидетелями инцидента, скрутили преступника и выбили нож у него из рук. Полиция, которая в первый час после нападения исключила версию теракта, позднее уточнила, что рассматривает все версии, а само следствие находится на ранних стадиях. Мотивы нападавшего пока неизвестны.