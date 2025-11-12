Лавров рассказал, что у него есть футболка "Российская империя"

Министр иностранных дел отметил, что это не значит, что Россия хочет восстановить империю или Советский Союз

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что у него есть и свитер с надписью "СССР", и футболка с гербом Российской империи, но это не значит, что Москва стремится к восстановлению этих форм государственных образований.

"У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и ее хотим возродить", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Лаврову был задан вопрос о свитере с надписью "СССР", в котором руководитель МИД РФ прибыл на российско-американский саммит на Аляске. Итальянская газета интересовалась, был ли свитер "закодированным посланием" о стремлении воссоздать советское пространство или "просто шуткой".

"Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру", - ответил российский министр. "Россия, как известно, - продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история. Народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе", - напомнил Лавров.