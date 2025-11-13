Россиянам рассказали, когда и где лучше покупать икру к Новому году

Этот продукт стоит приобретать в крупных, проверенных торговых точках с конца октября до середины ноября, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Красную икру и рыбу в преддверии Нового года лучше покупать в крупных, проверенных торговых точках. Оптимальное время для этого - с конца октября до середины ноября, заявила ТАСС доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

"На основе анализа помесячного изменения цен можно вывести оптимальную стратегию - совершить покупки в период с конца октября до середины ноября. В это время ассортимент уже сформирован, а сезонное подорожание, вызванное повышением спроса, еще не набрало максимальных оборотов, - пояснила эксперт. - Современная заморозка позволяет сохранить рыбу без потери качества на несколько месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности".

С точки зрения места покупки, по словам Ильяшенко, "лучшим выбором являются крупные проверенные торговые предприятия". Это гарантия качества и безопасности продуктов.

"В магазинах продукция имеет необходимые документы, подтверждающие качество товара. Упаковка промаркирована, в том числе и в системе "Честный знак", четко указаны сроки годности, состав продукции. Как правило, там соблюдаются условия хранения: поддерживается правильный температурный режим, не допускается частичное размораживание продукции и другое", - сказала она. Рынки, покупка с рук в интернете - варианты для тех, кто готов рискнуть ради потенциальной выгоды, добавила Ильяшенко.