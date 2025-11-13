В СФ одобрили отказ вузам в платных местах на направления с низким баллом ЕГЭ

Эта инициатива заслуживает поддержки, так как призвана повышать качество подготовки абитуриентов и самих образовательных программ, считает член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог поддержал инициативу Министерства науки и высшего образования не выделять платные места вузам на специальности с низким баллом ЕГЭ.

"Инициатива Минобрнауки направлена на повышение качества подготовки абитуриентов и самих образовательных программ, что заслуживает поддержки. Если направление годами демонстрирует низкий средний балл ЕГЭ - это сигнал обратить внимание на актуальность содержания, профессиональный уровень преподавателей и востребованность выпускников", - сказал сенатор ТАСС.

При реализации этой инициативы, как подчеркнул Мурог, важно учитывать особенности регионов и не допустить, чтобы такие меры приводили к ослаблению образовательных возможностей там, где "объективно сложнее привлечь сильных абитуриентов".

Ранее Минобрнауки предложило не выделять платные места вузам на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл ЕГЭ был ниже 50.