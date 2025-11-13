В навигацию транспорта Москвы добавили информацию о трамвайных диаметрах

МТД соединил метро "Университет" с Метрогородком и связал 13 районов столицы, 4 вокзала и 24 станции рельсового каркаса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Напольные стикеры с информацией о выходах к Московским трамвайным диаметрам (МТД) появились в городском транспорте столицы, передает корреспондент ТАСС.

Так, утром в четверг стикер "МТД Т1 Московский трамвайный диаметр Метрогородок - метро "Университет" с указателем в сторону выхода можно увидеть на станции "Комсомольская".

Накануне в столице открыли первый трамвайный диаметр протяженностью 27 км. МТД соединил метро "Университет" с Метрогородком и связал 13 районов Москвы, 4 вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируется запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 млн жителей.