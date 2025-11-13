Медведев прислал венок на прощание с ученым-правоведом Толстым

Венки также передали президент России Владимир Путин, Конституционный суд, Министерство юстиции, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Венок от зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с красными розами был прислан на прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым, которое проходит в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

Венки также передали президент РФ Владимир Путин, Конституционный суд РФ, Министерство юстиции России, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Сбербанка Герман Греф, правительство Санкт-Петербурга, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и другие.

Доктор юридических наук, почетный профессор Санкт Петербургского государственного университета, академик РАН Георгий (Юрий) Толстой умер 10 ноября на 99-м году жизни.