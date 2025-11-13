В Орловской области создадут комиссии по оценке повреждений от БПЛА

Поддержку оказывают каждому пострадавшему, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков после атаки БПЛА поручил создать в каждом районе и городе региона комиссии по оценке и компенсации повреждений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией региона были уничтожены шесть БПЛА. В деревне Жилина Орловского округа повреждения получили жилые многоквартирные дома и транспорт, была создана спецкомиссия по оценке последствий атаки.

"Поручил создать в каждом районе и городе области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений. Вместе с правоохранительными органами и службой МЧС держим на контроле каждое происшествие, оказываем поддержку каждому пострадавшему", - написал он.

Глава региона уточнил, что в Хотынецком районе повреждения получили гаражи и хозпостройки, выбито остекление в одном жилом доме. В муниципалитете также работает комиссия по оценке последствий атаки. "Еще в ряде муниципалитетов уничтожение вражеских БПЛА прошло без значимых повреждений. Информация о последствиях еще уточняется", - написал губернатор.