Шульман и Зимина внесли в перечень террористов в России

Политолог и сын основателя "Вымпелкома" признаны иноагентами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политолога Екатерину Шульман и сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина (оба признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Зимин Борис Дмитриевич*, 24.11.1968 г. р., гор. Москва; <...> Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г. р., г. Тула", - говорится в сообщении.

Екатерину Шульман 15 апреля 2022 года Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Она неоднократно получала штрафы за нарушение правил деятельности иноагента. Кроме того, на нее был составлен протокол по ст. 20.33. КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). Шульман является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ.

Борис Зимин - сын основателя компании "Вымпел-коммуникации" (торговая марка - "Билайн") Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. Он финансировал ряд СМИ: телеканал "Дождь" и ТВ2 (признаны в РФ СМИ-иноагентами), интернет-СМИ "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Также Зимин-младший, как и отец, оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. В РФ Зимин заочно приговорен к 9 годам заключения по делу о хищении акций АО "Каршеринг" - основного актива BelkaCar Limited. Суд установил, что с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он объявлен в международный розыск.