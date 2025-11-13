Фонд Кадырова передал по 100 тыс. рублей пострадавшим при обрушении настила

Материальную помощь получили 43 человека

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 40 госпитализированных после обрушения деревянной конструкции на похоронах в Чечне получили по 100 тыс. рублей от Фонда Кадырова. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"По инициативе президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны и по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова всем 43 госпитализированным пострадавшим оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей каждому", - сообщил Алханов.

По его словам, 14 человек уже выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи, а 29 пациентов продолжают лечение.

"Состояние всех госпитализированных, включая пациентов, находящихся в отделении реанимации, оценивается как стабильное. Медицинские организации, куда были доставлены пострадавшие, обеспечены всем необходимым и продолжают работу в штатном режиме", - добавил он.