ТАСС: Найденный во дворе ЖК в Москве предмет с 10-рублевой купюрой не опасен

На место для проверки приехали сотрудники оперативных служб, в том числе саперы

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Перемотанный десятирублевой купюрой предмет, обнаруженный во дворе жилого комплекса на северо-западе Москвы, опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Во дворе ЖК "Мир Митино" местный житель нашел предмет, перемотанный десятирублевой купюрой. На место для проверки приехали сотрудники оперативных служб, в том числе саперы", - сказал собеседник агентства. По его словам, территория находки была оцеплена. "После проверки установлено, что предмет опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. В результате детонации ребенок получил телесные повреждения. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мощность СВУ составила 10 гр в тротиловом эквиваленте.

В течение дня накануне в подъезде жилого дома Москвы была найдена подозрительная пачка 10-рублевых купюр с подарочной лентой. Предварительно установлено, что это купюры из "банка приколов". Они изъяты и направлены на экспертизу. Опасности не представляет. Позже поступила информация о том, что на Нижегородской улице и в Петровско-Разумовском проезде найдены свернутые 10-рублевые купюры. После проверки установлено, что информация ложная.