В Карелии окажут помощь семьям погибшего экипажа Су-30
18:26
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии пообещал оказать необходимую помощь родственникам двух военнослужащих, погибших при крушении самолета Су-30 в Карелии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь", - написал Парфенчиков.
Самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился около 19:00 мск. Погибли два члена экипажа. Никто из местных жителей не пострадал, поскольку падение произошло в лесном массиве вне населенных пунктов.