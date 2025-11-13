В Карелии окажут помощь семьям погибшего экипажа Су-30

При крушении самолета погибли два военнослужащих

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии пообещал оказать необходимую помощь родственникам двух военнослужащих, погибших при крушении самолета Су-30 в Карелии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь", - написал Парфенчиков.

Самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился около 19:00 мск. Погибли два члена экипажа. Никто из местных жителей не пострадал, поскольку падение произошло в лесном массиве вне населенных пунктов.