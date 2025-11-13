В Карелии потерпел крушение Су-30
Редакция сайта ТАСС
17:03
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что экипаж самолета погиб.
Читайте также
Хронология крупных катастроф военно-транспортных самолетов
"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.