В Карелии потерпел крушение Су-30

Экипаж погиб, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что экипаж самолета погиб.

"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.