Главе Русской общины Молдавии не дали слова при обсуждении закрытия Русского дома

Людмила Лащенова подчеркнула, что обсуждение важного для молдавского народа вопроса депутаты правящей Партии действия и солидарности "превратили в фарс"

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Русской общины Молдавии, кавалер ее высшей награды - Ордена республики Людмила Лащенова так и не дождалась разрешения выступить в парламенте при обсуждении вопроса о денонсации российско-молдавского соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом она заявила корреспонденту ТАСС после девяти часов ожидания в зале законодательного собрания, в который ее пустили только после протеста депутатов от оппозиции.

"Я живу в Молдавии больше 80 лет. Мой отец освобождал республику от фашистов в 1944 году, я была депутатом первого парламента, который принял Декларацию независимости. Но мне как главе Русской общины не дали сказать ни слова в защиту Русского дома, который занимался культурно-просветительской работой: детские коллективы, студенты, писатели, поэты и музыканты выступали там. Там не было никакой пропаганды, дезинформации, как утверждал представивший запрет министр культуры Молдавии. Мы живем в захваченном государстве - и это я говорю со всей ответственностью", - сказала Лащенова. Она подчеркнула, что обсуждение важного для молдавского народа вопроса депутаты правящей Партии действия и солидарности "превратили в фарс".

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято голосами 60 депутатов - от правящей Партии действия и солидарности и оппозиционной партии "Демократия дома". В своих выступлениях они заявили, что его закрытие направлено "на защиту демократии в Молдавии от российского вмешательства путем гибридных атак". Оппозиция решение раскритиковала - вице-спикер от Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что этот проект принимается для отвлечения внимания общества от реальных проблем - дефицита бюджета, который впервые в истории страны превысил 1 млрд, катастрофической ситуации в экономике. Председатель "Нашей Партии" Ренато Усатый раскритиковал закрытие центра, так как считает, что культура не должна подвергаться преследованию в какой бы стране она не принадлежала. Против выступили депутаты коммунисты, экс-премьер Василий Тарлев.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

По данным правительства Молдавии, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.