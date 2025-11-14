Статья

Коварные калории: можно ли верить этикеткам

Каждый второй четверг ноября во многих странах отмечается Всемирный день качества. В ходе дискуссий, приуроченных к этой дате, особое внимание эксперты уделяют качеству еды. В России все продукты подлежат декларированию по техническим регламентам Евразийского экономического союза. Тем не менее, как показывает практика, нередко их содержание не соответствует заявляемому на упаковках. Рассказываем о том, почему так происходит и что делается для того, чтобы защитить права и здоровье покупателей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Как отслеживается качество

Пищевая продукция, продаваемая в России, "должна соответствовать требованиям двух технических регламентов: "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки" (для невведения в заблуждение потребителя — прим. ТАСС). Кроме того, на некоторые виды пищевой продукции есть так называемые вертикальные регламенты", — сообщается на сайте Роскачества. Дополнительные регламенты применяются, в частности, к молочной и мясной продукции.

Каждый отдельный вид продуктов может также соответствовать госстандартам — ГОСТам. Это документы добровольного применения. "Производитель может решить работать по стандарту, тогда он станет для него обязательным. Или производить продукцию в соответствии со своими документами по стандартизации (ТУ или СТО). Это позволяет иметь разнообразную продукцию и наполнить рынок широким ассортиментом. Впрочем, даже такие компании должны следовать "зонтичным" ГОСТам, которые устанавливают требования к группам продуктов (по показателям влажности, кислотности, пористости и так далее)", — рассказала ТАСС директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Покупатель и сам сегодня имеет механизм контроля за качеством товаров, маркированных в системе "Честный знак". "Если вы сканируете в приложении "Честный знак" товар и видите, что на экране у вас одна информация о нем, а на упаковке другие характеристики, вы можете нажать на специальную кнопку и подать жалобу в Роспотребнадзор. Она формируется автоматически", — сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

Чем подробнее состав, тем лучше

Однако далеко не каждый покупатель готов тратить на это время, и не все продукты имеют маркировку. Пока она обязательна только для молочной продукции, специй, соусов, снеков, овощных консервов, икры, растительного масла, воды, пива и безалкогольных напитков.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Retail4You Сергея Лищука, чтобы убедиться в честности производителя, имеет смысл обратить внимание на то, насколько подробно он описывает состав, — в идеале продукты, состоящие из нескольких сложных компонентов, должны иметь на упаковке подробный перечень ингредиентов. Например, если это "сироп", из чего он конкретно состоит.

"Это касается, в частности, сложносоставных кондитерских продуктов. Крайне важен их состав, и его расшифровка нужна полностью. Чем она подробнее, тем лучше и тем меньше у производителя возможностей что-то самовольно заменить. Эту меру можно было бы сделать обязательной", — заявил он ТАСС.

Эксперт признает, что даже у добросовестных производителей качество товара может варьироваться, а его описание на упаковке при этом оставаться неизменным (в соответствии с ГОСТом). "Сырье ведь всегда разное. Например, качество молока, его насыщенность полезными элементами летом выше", — говорит Лищук.

КБЖУ, добавки и подсластители

В компании "Вкусвилл", позиционирующей себя как сеть здорового питания, соглашаются с тем, что информация на упаковке производителя не всегда на 100% достоверна. По этой причине сеть тщательно следит за соответствием "состава" продукта и его реального содержания. "Например, значения КБЖУ (килокалории/белки/жиры/углеводы) на упаковке — это расчетные данные, и в реальности они могут отличаться до 20% из-за особенностей сырья и хранения", — обнаружили в компании.

"У сырья пищевая ценность действительно нестабильна, — подтверждает Марина Костюченко. — Она может отличаться в зависимости от местности выращивания или получения продукта и от сезонности". При этом чаще всего производители, по ее словам, указывают на маркировке расчетное количество КБЖУ в соответствии со справочниками химсостава.

В этом году во "Вкусвилле" усилили контроль за соблюдением напечатанного на этикетке состава КБЖУ. "Продукты проходят обязательную лабораторную проверку по этим показателям. Благодаря этому поставщики более ответственно подходят к контролю за этим показателем у себя на производстве", — рассказали ТАСС в компании.

В лабораторных условиях исследуются также все пищевые добавки и ингредиенты. Товары проверяются на наличие диоксида серы, натамицина, усилителей вкуса, консервантов и антибиотиков (в рамках одного теста одновременно исследуется 80 веществ). Уделяется внимание и популярным у ведущих здоровый образ жизни покупателей заменителям сахара. Лаборатории проверяют, какой подсластитель использует производитель — разрешенный или нет, что позволяет выявлять недекларированную замену одних компонентов другими.

Испытания необходимы

"Если на упаковке написано, что это "источник белка", "источник пищевых волокон" или витаминов, производитель должен иметь подтверждение наличия этих веществ от независимой аккредитованной лаборатории либо заключение научного учреждения. Таков приказ Роспотребнадзора", — уточняет Марина Костюченко.

В 2025 году "Вкусвилл" проверил у внешних партнеров более 1 млн показателей (в 2,3 раза больше, чем в 2024 году). Общее количество проверенных показателей в собственной лаборатории превысило 45 тыс., из которых почти 2 тыс. пришлись на исследования по определению сроков годности.

Кроме того, внутри компании было присвоено 309 статусов новым добавкам и ингредиентам, а совместно с производителями отработано более 6 тыс. случаев, связанных с выявленными нарушениями в продукции.

По словам Сергея Лищука, лабораторные проверки крайне необходимы для того, чтобы потребители были уверены в качестве приобретаемых продуктов. Особенно важно, по его словам, чтобы исследования проводились регулярно. "Если они проводятся раз в месяц или время от времени, это оставляет шанс на вольный или невольный обман", — говорит он. Многие производители имеют сегодня собственные лаборатории. В связи с этим — для исключения конфликта интересов — целесообразно развивать систему независимой экспертизы.

Евлалия Самедова