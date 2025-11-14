Названа одна из причин усталости российских школьников

Профессор Новосибирского государственного педагогического университета Татьяна Чепель отметила, что речь о второй смене, которая нарушает режим и не оставляет времени для отдыха

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Вторая смена в школах создает условия для чрезмерной загруженности детей, поскольку нарушает режим дня и не оставляет времени для дополнительного образования и отдыха. Таким мнением с ТАСС поделилась профессор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), педагог-психолог Татьяна Чепель.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на школьников в России возложена слишком большая нагрузка, у них практически не остается свободного от учебы времени.

"Одна из главных причин школьных перегрузок - вторая смена в школе, которая не позволяет детям качественно заниматься дополнительным образованием, иметь нормальный режим дня и отдыха. Времени для общения и семейного воспитания не остается, зато количество взаимных претензий только растет", - приводит точку зрения психолога пресс-служба вуза.

Как отмечает Чепель, в процессе консультаций по поводу самых разных проблем (ребенок не хочет учиться, не соблюдает правила, не уважает родителей, ничего не хочет) часто вскрывается проблема усталости детей и больших сложностей с выполнением домашних заданий. Отмечается, что семьи, где возникают проблемы с детско-родительскими отношениями, где их осознают и приходят на консультации к психологу, ссылаются на школьные перегрузки.

"Даже без второй смены нагрузка велика. Например, посчитаем, сколько времени тратит на учебу ученик восьмого класса: шесть уроков плюс три часа домашнего задания умножим на пять-шесть дней (даже если шестой день дистант) - это уже значительно больше, чем рабочая неделя у взрослого. И все это в ежедневной оценочной ситуации: все ли сделал, как сделал, почему не на "отлично" сделал, почему не активен на уроках. На каникулах [ребенок] уходит в отрыв, и вновь родительские тревоги, возмущения, страхи", - поясняет эксперт.

Профессор кафедры управления образованием НГПУ Людмила Баряева считает, что немалую роль в усталости школьников играют излишние амбиции родителей. "На мой взгляд, нужно объяснять родителям, что посещение танцев, пения, рисования и еще десяти других кружков - это лишнее. Есть, конечно, различные лицеи с высокой, так сказать, планкой, но, уважаемые родители, когда вы отправляете туда ребенка, оцените, может ли он это осилить", - подчеркнула эксперт.