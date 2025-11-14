Японский регулятор не в курсе планов по возобновлению прямого авиасообщения с РФ

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее сообщил, что авиакомпании двух стран обсуждают такую возможность

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Японии не в курсе планов японских или российских компаний возобновить прямое авиасообщение между двумя странами. Об этом ТАСС сообщил представитель управления, входящего в состав Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

"В соответствии с соглашением между правительствами, авиакомпании двух стран [сами] выполняют собственные рейсы. На данный момент мы ничего не слышали о конкретных планах японских авиакомпаний или российских авиакомпаний относительно полетов между двумя странами", - отметили в управлении. Японские авиакомпании прекратили осуществление рейсов в воздушном пространстве России после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что авиакомпании из России и Японии обсуждают возможность запуска прямых рейсов между двумя странами. "Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал он "Известиям".

26 сентября, еще при прежней администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы, газета "Хоккайдо" сообщила, что некоторые в японском правительстве предлагают рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией. В то же время, отметило тогда издание, в кабмине есть и настороженность по этому вопросу, в частности, некоторые предупреждают, что сложно будет предпринять какие-либо существенные шаги, пока продолжается конфликт на Украине.

Посол РФ в Японии Николай Ноздрев ранее в интервью ТАСС отмечал, что интерес к возобновлению прямого авиасообщения есть у коммерческих авиаперевозчиков как в России, так и в Японии, однако "мяч находится на стороне японских официальных властей". "Ссылки Токио на сложности, которые якобы могут возникнуть в плане ремонта, техобслуживания или страхования воздушных судов, мягко скажем, не совсем соответствуют реальности", - сказал тогда он, отметив, что целый ряд азиатских стран успешно сотрудничает с РФ в области пассажирских воздушных перевозок, и предложив Токио изучит опыт этих государств.

В последние месяцы фиксируется рекордное число россиян, посещающих Японию. Так, только в сентябре сюда приехали 30 тыс. туристов из РФ, что на 108% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, темпы прироста числа туристов из РФ являются рекордными по сравнению с остальными странами и регионами. Японская национальная туристическая организация отмечает, что поток туристов растет "несмотря на влияние санкций, благодаря возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, в первую очередь через Китай".