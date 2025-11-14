Эксперт назвала механизм отмены штрафа владельцу легковушки за перевес грузовика

Адвокат Юлия Дубинина порекомендовала владельцам легкового автомобиля обратиться с жалобой в Ространснадзор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Владельцы легкового автомобиля должны обратиться с жалобой в Ространснадзор, если стали жертвами мошенников, которые использовали поддельные номера для обхода штрафов за перевес или превышение габаритов грузовиков. Об этом рассказала ТАСС адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

"Известия" ранее сообщили о фактах мошенничества водителями фур: перед заездом на автоматизированные весовые пункты они вешали номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге их владельцам приходили штрафы до 600 тыс. рублей.

"Не оплачивайте постановление, - рекомендовала Дубинина. - Подайте жалобу в территориальное управление Ространснадзора, приложив копию ПТС автомобиля, также можно направить жалобу в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление".

Отмечалось, что в 2024-2025 годах число случаев сокрытия или дублирования номеров грузовиков при прохождении весогабаритного контроля заметно выросло.