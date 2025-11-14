В Думе назвали серьезным вызовом риски для детей на ресурсах типа Roblox

Депутат ГД Яна Лантратова подчеркнула, что новости о противоправных действиях против детей в игровых платформах тревожат родителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новости о противоправных действиях против детей в игровых платформах, таких как Roblox, тревожат родителей и говорят о серьезных вызовах в сфере цифровой безопасности. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").

Ранее СМИ сообщили о случаях буллинга и аморальных действий в отношении несовершеннолетних пользователей игр на Roblox (игровая онлайн-платформа, позволяющая создавать свои и играть в созданные другими пользователями игры).

"Конечно, новости о таких случаях очень тревожат родителей. Никто не хочет, чтобы его ребенок оказался в опасности. Подобные ситуации показывают, какие серьезные вызовы стоят перед нами, когда речь идет о цифровой безопасности детей, - сказала Лантратова. - Блокировка одной игры вряд ли решит проблему. Злоумышленники быстро найдут другие площадки. Гораздо важнее учиться безопасно пользоваться интернетом и видеоиграми. Знать о рисках и уметь их обходить".

По словам депутата, платформа дает возможность зарегистрироваться без использования реальный данных, что дает злоумышленникам анонимность. "Одна из самых серьезных угроз в Roblox - это риск сексуального насилия. Они могут маскироваться под сверстников, переходя из общих чатов в личные сообщения. В июле 2025 года в Екатеринбурге был осужден педофил, который через Roblox установил контакт с ребенком и совершил преступление, за что получил 15 лет лишения свободы", - сообщила парламентарий.

Она подчеркнула, что государство играет ключевую роль в создании безопасной цифровой среды, и привела в качестве примера противодействие кибермошенничеству. "В 2025 году Госдумой принято 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством. В первом полугодии уже удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Также важно мониторить подозрительный контент и оперативное реагирование на жалобы", - сказала Лантратова. Кроме того, по ее словам, "очень помогает, когда родители интересуются тем, чем занимается их ребенок онлайн, используют специальные программы для родительского контроля".

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила, что социальные сети и игры используются для вовлечения в преступную деятельность детей с восьми лет, в том числе через Likee и Roblox. По ее словам, на этот счет в адрес комитета "поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества".